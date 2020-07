La Provincia afirma que se esclarecieron la mitad de los hechos de rotura de silobolsass

“Vemos que hay algún otro grupo tratando de adjudicar una intencionalidad política que en función de lo que se ha hecho queda claro que no existe y de hecho son interpretaciones que no ayudaron a esclarecer los hechos”, enfatizó.

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, dijo hoy que se esclarecieron “la mitad de los hechos de rotura de silobolsas” en el distrito, y manifestó que esos delitos “nada tuvieron que ver con intencionalidad política”. “Resolvimos la mitad de los casos y algunos tuvieron que ver con enconos entre vecinos, otras situaciones de chicos, de animales y además también de algunos trabajadores que fueron despedidos”, resaltó el funcionario, y destacó que “en la Provincia no hubo daño al producto, hay un costo porque debe volver a embolsarse pero no se perdió la producción”.

