La Provincia no descarta tomar nuevas medidas restrictivas antes del 30 de abril

Bianco resaltó que “el sistema privado de salud está saturado en CABA” y manifestó que no desea “comparar”, sino que se advierta “que si no se toman medidas, luego de 15 días algo similar empieza a suceder en la provincia”.

“Si es necesario tomar alguna restricción adicional, lo vamos a hacer antes del 30 de abril”, reiteró en alusión a la fecha en que finalizan las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández para minimizar la suba de casos en el marco de la segunda ola de coronavirus y apuntó: “Ojalá no lo tengamos que hacer porque empiezan a caer los casos y porque no se saturan las camas”.

