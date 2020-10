La racha que buscará cortar Messi contra el Real Madrid

A Messi le queda un año de contrato con el Barça y, de no renovar y no repetirse el duelo en la Copa del Rey o en la Champions League, este podría ser el último clásico en el Camp Nou , que presentará una imagen insólita, con las gradas vacías por la situación sanitaria. Lo cierto es que todo dependerá de lo que pase con la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu, de la llegada del próximo presidente y de las rebajas salariales .

You May Also Like