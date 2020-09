La reacción de Cristina Pérez y Rodolfo Barili luego de un recorte en Telefe

Y Barili no se quedó atrás. En su posteo, el periodista expresó: «Infinitas gracias por estar cada noche». El próximo lunes a las 22:30 no sólo comenzará Masterchef Celebrity Argentina, sino también Telefe estrenará Fuerza de mujer, una nueva novela brasilera que se emitirá a las 21:45. Como consecuencia, el noticiero que conduce Pérez se verá hasta las 21:15, antes del inicio de Jesús.

You May Also Like