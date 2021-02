La reacción de Oscar Ruggeri al escuchar los audios de Luque sobre Diego Maradona

Se refirió a la conversación entre el médico y la psiquiatra de Maradona que desató la furia de quienes quieren al ídolo.

Los integrantes de ESPN F90 se refirieron a los recientes audios que salieron a la luz de Leopoldo Luque, el supuesto médico de cabecera de Diego Maradona, y la psiquiatra Agustina Cosachov. En los audios, que son intercambiados por los profesionales mientras el ídolo fallecía, Luque suelta la poco agradable frase “se va a cagar muriendo el gordo” y ambos se refieren a la terrible situación con soltura.

En diálogo con sus colegas y en sintonía con los que quieren a Diego, Oscar Ruggeri se mostró indignado con lo escuchó: “Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa; supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios ayer. Cuando dicen ‘No, los médicos son fríos’, no. Cuando vos tenés un amigo no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer ayer. Dije ‘no, no es verdad que pase una cosa así. Qué loco de tratar así a tu amigo“.

“Ese es típico de cuando nosotros decimos a veces que nos usan. Lo usaron y sí, lo usaron, para estar en la foto y después desaparecer. Para mí fue así. Lo usaron, se hicieron conocidos… ahora hay que ver. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela. No sé la Justicia qué determinará, pero hay que bancarse la que viene. No sé cómo terminará todo“, continuó quien supo ser compañero de equipo y amigo del diez.

Al cerrar, el ex jugador de la Selección reflexionó: “Que esté en paz, por Dios. Pero con éste no va a terminar nunca, no vamos a estar nosotros y van a seguir apareciendo cosas“.

Fuente: Revista Pronto

