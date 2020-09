La reacción de Santiago Mocorrea cuando Lali confirmó la ruptura de su relación

La actriz dijo que más allá de la separación, el amor y el respeto entre ellos seguía intacto y él no tardó en demostrar su punto de vista al respecto.

Este lunes, después de varios días de rumores surgidos entre sus propios fans, Lali Espósito blanqueó su separación de Santiago Mocorrea. A través de su cuenta de Twitter, aseguró que había sido algo de mutuo acuerdo y aclaró: “Nos amamos y respetamos profundamente”.

Poco adepto a las redes sociales, él decidió hacer una excepción para salir a bancar a la mujer que lo acompaño en los últimos 4 años y dejó un corazón como toda respuesta a sus palabras.

Si bien no hubo mayores detalles sobre los motivos que llevaron a la ruptura y mucho menos se dieron precisiones sobre las fechas, hace unos días surgieron rumores de que él ya se mostraba muy cerca de una joven modelo oriunda de zona norte. En LAM, se refirieron a este tema pero pusieron en duda la existencia de una tercera en discordia.

“Lali es muy sincera y directa para estos temas. Hablé con ella, me confirmó la separación y me dijo que no tenía problema en que yo dijera que ella me lo había confirmado. Si hubiera cuernos, me lo hubiera dicho sin vueltas“, sentenció De Brito. (Pronto)

