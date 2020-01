La reforma impositiva bonaerense es ley: Diputados confirmó los cambios que hizo el Senado

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, la legislatura bonaerense convirtió en ley la reforma impositiva, impulsada por el gobernador Axel Kicillof. El proyecto, que este miércoles había sido aprobado por Diputados, pasó al Senado, que le introdujo modificaciones y, de vuelta en la Cámara baja, obtuvo luz verde.

Entre otras modificaciones, el Senado atenuó el impacto del Impuesto Inmobiliario y la sobretasa en la carga y descarga en los puertos. Además, Juntos por el Cambio presionó -y logró cambiar- el alcance del aumento en el Impuesto Inmobiliario urbano. La cantidad de partidas a las que abarca la suba del 75% se redujo de 2.600.000 a 600.000. Además, el beneficio de un descuento por abonar el impuesto en un solo pago pasará del 20% a un 25%.

Por otra parte, el aumento de los ingresos brutos para la fabricación de medicamentos quedará en el 1,5%, mientras Kicillof buscaba llevarlo al 3,5%.

Similar fue la situación con los ingresos brutos para los servicios profesionales, que se mantendrán en 3,5% en vez de aumentar a un 4,5%, como pretendía el gobierno bonaerense. En su regreso a la Cámara baja, los diputados ratificaron los cambios.

Para que la iniciativa avanzara, Kicillof modificó nueve puntos del proyecto original que sirvió para acercar posiciones con la oposición. Decidió que los jubilados con haberes mínimos no paguen el impuesto inmobiliario urbano, reducir la alícuota de ingresos brutos a las actividades de los profesionales y a la venta de los comercios minoristas, extender beneficios para las pymes del sector agropecuario, descentralizar en los municipios el cobro de patentes modelos 2009, eximir del pago de tasas e impuesto inmobiliario a las asociaciones civiles y poner un techo al incremento del impuesto automotor, que no podrá ser mayor a la inflación de 2919.

Sin embargo, una vez que la reforma impositiva fue una realidad, el gobernador salió al cruce de los legisladores de Juntos por el Cambio, los principales opositores a los cambios.

“En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que NO estamos de acuerdo y no acompañamos“, tuiteó Kicillof. Luego, agregó: “Nos acusaron de querer hacer un ‘impuestazo’, nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas”.

