La repudiable frase de La Bomba Tucumana sobre su vestuario en el Cantando

Este miércoles en LAM pasaron una cámara oculta que le hicieron a la cantante, donde ella lanza una frase discriminatoria en el medio de su descargo. “ Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Relaburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo “, expresó la participante sin advertir que estaba siendo grabada.

You May Also Like