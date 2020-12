La revelación de George Clooney sobre Maradona

“Nunca lo conocí pero fui un gigantesco fan de él. Porque si bien tuvo sus problemas de más grande, era un atacante en la vida, en el campo de juego y en toda otra forma. Yo lo adoraba. Me sorprendió escuchar que todavía era muy joven. Me sorprendió mucho escuchar sobre eso“, relató Clooney.

You May Also Like