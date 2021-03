La serie de Mike Tyson ya tiene protagonista

“Fue una buena noticia. Yo tenía la intención de contar mi historia desde hace ya bastante tiempo“, declaró Tyson. “Tengo muchas ganas de colaborar con Martin, Antoine, Jamie y todo este equipo creativo para lograr que esta historia se pueda llevar al público“, agregó el pugilista, y dio a entender que su fantasía no pasa por recordar su carrera y sus tremendos golpes de KO. “Quiero que sea una serie que no solo capture mi viaje profesional y personal, sino que también inspire y emocione“, añadió.

You May Also Like