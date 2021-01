La tragedia de Rocio Quiroz

Ayer la cumbiera fue victima del terrible temporal: se destrozó la casa que se estaba construyendo en Chascomús. Rocío compartió la bronca y la angustia junto con sus seguidores. “¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, almita, el torra y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, una explosión muy grande!!“, escribió la cantante.

You May Also Like