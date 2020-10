La tremenda anécdota de Connie Ansaldi en un restó de Germán Martitegui

Desde sus redes sociales, recordó una situación que le tocó vivir en uno de los locales que tiene el jurado más estricto de MasterChef Celebrity y que lo pinta de cuerpo entero.

La trayectoria de Germán Martitegui en gastronomía es extensa y más que destacada. Empezó a los 19 años en un hotel de Bariloche y jamás paró. Con sus platos recorrió el mundo: vivió en Francia y en Los Ángeles, abrió varios restó (uno de ellos con sucursal en España) y ganó varios premios que dan cuenta de su excelencia.

Todo eso lo convirtió en un chef riguroso, exigente y no tiene problemas en demostrarlo. Connie Ansaldi lo comprobó una de las primeras veces que fue a comer a uno de sus locales: “Para que vean lo severo que es Martitegui. La última vez que fui a comer a Tegui (obvio, se come increíble) me pedí un café cortado después del postre (porque insaciable siempre)“.

“Cuando llegó el café, le digo al mozo: ‘perdón, le falta la leche’. Y el pibe me dice: ‘NO. Acá el café se toma solo o no se toma. No servimos el café cortado ni con nada para endulzar’. Le digo que a mi el café me gusta con un chorro de leche y azúcar a lo que me respondió “Y bueno, lo va a tener que tomar en otro lado“.

Hay que aclarar que desde 2014, ‘Tegui’ está considerado uno de los 50 mejores restó latinoamericano, el número 83 entre los mejores del mundo y el número 9 a nivel regional. Con razón. (Pronto – Twitter)

Cuche en esta, para q vean lo severo q es Martitegui. La última vez q fui a comer a Tegui (q obvio se come increíble) me pedí un café cortado después del postre (xq insaciable siempre). Cuando llegó el café, le digo al mozo: perdón, le falta la leche. Y el pibe me dice: — (@connieansaldi) October 8, 2020

NO. Acá el café se toma solo o no se toma. No servimos el café cortado ni con nada para endulzar. Le digo: pero me gusta el café con un chorro de leche y azúcar! Y bueno lo va a tener que tomar en otro lado. Quedamos todos así pic.twitter.com/Vmb9Tj0p53 — (@connieansaldi) October 8, 2020

Comentarios

comentarios