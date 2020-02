La tremenda frase de Moria Casán sobre lo que hay adentro de su nariz

Moria Casán se ha caracterizado siempre por su desafachatez al momento de hablar y opinar sobre distintos temas, y desde Incorrectas, el programa que conduce en América, hoy lanzó una tremenda frase sobre su nariz y lo que hay en el interior de esta, generando la risa de todo su equipo al aire.

La diva comenzó a jugar con una cámara colocada en una grúa y con el encargado de manejarla, poniéndose muy cerca del lente sin tenerle temor alguno a los primeros planos. Sin embargo, la One sí reveló tener miedo de que algo no querido sea visto por los televidentes. “Me tenés que recorrer”, le indicó la conductora a “Charlo”, el camarógrafo que rápidamente acató sus órdenes y comenzó a enfocarla de pies a cabeza.

Tras agradecerles a sus vestuaristas y maquilladoras por su look de la fecha, Moria le pidió al operario que le dé un beso en la nariz con la cámara, pero primero tomó precaución. “¿No tendré un pelo, no? Me muero, porque si hay algo que me puede sacar, es un pelo en la nariz. ¡Me muero! ¡Me voy a mi casa! Igual yo no tengo nada, tengo todo perfecto. Estoy toda depiladita”, indicó la morocha.

Una vez concretado el beso esquimal con la cámara, la conductora disparó con su típico humor cargado de picardía. “Tengo dos orificios, pero no te vayás tan adentro de la nariz que te podés encontrar con cualquier cosa… hay cada cosa. Tomatelás, tomatelás”, lanzó la diva antes de ponerse a hablar sobre las peripecias amorosas de Cinthia Fernández y Martín Baclini, quien ya habría rehecho su vida con la modelo Agustina Agazzani.

Por más de que usualmente utilice esas expresiones al límite, Moria ha sido blanco de críticas en varias oportunidades, como por ejemplo, cuando le preguntó a Anabela Ascar sobre una cuestión íntima apenas unos días después del fallecimiento de Héctor Ricardo García, o cuando indagó con poco tacto a Marta González con respecto a la situación de abuso que sufrió, consultándole en vivo si había tenido un orgasmo en medio de esa aberrante experiencia que atravesó. (Exitoína)

