La triste anécdota de Guillermo Francella con su hija Johanna

¿Cómo terminó todo? De la peor manera. “ A las dos horas, Guillermo pasó por el mismo baño y estaba la hija sacándose el maquillaje, llorando porque el tipo no había ido a verla. El pibe no la pasó a buscar porque le tenía miedo al papá ”, cerró Mariano.

“Les voy a contar una anécdota que me contó Guillermo Francella cuando estábamos grabando Casados con Hijos, yo ya a él lo conocía mucho y me recibieron con mucha alegría. Fuimos a morfar y en un momento le pregunté: ‘¿Cómo está Yoyi’?¿Le llegan muchos gavilanes?¿Estás con una escopeta?’”, arrancó el conductor.

