La tristeza de un hombre al abandonar a su perro: ”Te amo, pero no tengo comida para darte”

Muchas veces, un perro es más que una mascota. Es un amigo, es un compañero y es incluso un miembro más de la familia por lo que tener que desprenderse de ellos resulta tan difícil y doloroso.

Esto sucedió en Inglaterra, precisamente el 18 de diciembre pasado. En la entrada de Sacred Heart Church fue encontrado Cracker, un perro de siete años, abandonado en la puerta de la iglesia y con una carta en el cuello.

‘‘Por favor, créanme cuando digo que esto no es nada fácil. Mi perro significa todo para mi y no se que más hacer. Ya no tengo casa ni plata para él”, comenzó.

”Mi vida ha tomado un giro realmente malo para mi y no puedo imaginarlo estando afuera conmigo, con frío y hambriento. Por favor, por favor, por favor, encuentren un lindo hogar para él”, contó.

”Es un perro tranquilo, amable y amoroso. Cumplirá siete años el 22 de marzo del 2020”, explicó. Pero para finalizar, contó lo mal que se sentía al hacer lo que hacía y le dejó unas palabras dirigidas a Cracker.

”Mi corazón está roto y realmente lo extrañaré más de lo que pueda decir con palabras. Espero que pueda encontrar el nuevo hogar que se merece. Te amo y lo siento muchísimo’‘, cerró su carta.

Si bien sucedió en diciembre, recién ahora trascendió el hecho. Por su parte, el perro se encuentra en un refugio para animales desde donde dijeron que no pudieron localizar a su dueño y que nadie se había presentado para reclamarlo, por lo que actualmente están en búsqueda de un nuevo hogar.

