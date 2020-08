La UCR bonaerense elegirá a su nuevo presidente

“El acto electoral tiene que poder hacerse más adelante, cuando no estemos en riesgo sanitario con los niveles de hoy, mostrando a los bonaerenses que no estamos alejados de lo que pasa”, planteó el secretario general del partido, y cabeza del grupo de Lousteau en la provincia, Pablo Domenichini.

Esta semana en un plenario virtual, los delegados partidarios debatieron vía Zoom varios temas, entre ellos la conveniencia o no de posponer el acto eleccionario, cuando todavía no se sabe con certeza cómo evolucionará para ese momento la pandemia de coronavirus, pero se impuso la decisión del oficialismo de mantener firme esa fecha por ahora.

You May Also Like