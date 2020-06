La UEFA confirmó cómo será la definición de la Champions League

La dirigencia del fútbol europeo resolvió en las últimas horas confirmar la opción Lisboa para decidir la actual Champions League . Lo único que quedó por resolver es saber si las revanchas pendientes de los octavos de final se jugarán en los estadios de los equipos que debían ser locales en el segundo partido o si también se disputarán en Portugal. Además, en cuanto a la chance que haya público en los estadios, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, prefirió no dar una respuesta ahora y esperar por lo menos un mes más para saber si podrán asistir los hinchas o no.

