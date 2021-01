La Universidad Nacional del Sur cumple 65 años

“Nos hemos visto sorprendidos con la cantidad y la importancia de las cosas que se han logrado generar este año. El año que viene no tengo dudas que será mejor, no sólo en lo sanitario sino también en lo económico, y estoy seguro que podremos empezar a transitar un camino de desarrollo”, expresó el rector

Con numerosas acciones e iniciativas consensuadas en sus organismos de gobierno donde participan docentes, no docentes y estudiantes, la UNS trabaja diariamente para sostener el ideal de “ser siempre una universidad nueva y no una universidad más”, como pidiera Mario Guido en 1924, de “propender a la investigación científica y a la formación profesional y técnica contemplando sustancialmente las necesidades del pueblo argentino …”, como destaca el decreto de creación del Instituto Tecnológico del Sur de 1946, y de tener como fin “la formación integral de sus miembros, capacitándolos para el ejercicio de las actividades científicas y profesionales, e inculcándoles el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional”, como señala su Estatuto en la actualidad, honrando los principios de inclusión educativa, calidad académica, excelencia científica, proyección internacional, extensión territorial y difusión cultural.

