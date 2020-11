La UNS aclaró que la vuelta de la presencialidad “no incluye las clases en la manera tradicional”

“Vamos a trabajar en los protocolos adecuados a las nuevas normativas para presentarlos al Ministerio y a las autoridades provinciales para reanudar algunas actividades presenciales”, indicó al respecto el rector de la UNS, doctor Daniel Vega. “Debe quedar claro que no estamos hablando de clases en la manera tradicional en el corto plazo, sino de actividades prácticas, laboratorios y exámenes que no puedan desarrollarse en entornos virtuales y aquellas que sean esenciales para la continuidad académica de los estudiantes”, enfatizó.

