Lali Espósito anunció su separación de Santiago Mocorrea

Tiempo atrás, la cantante afirmó que el joven era su “amor absoluto”, y que se imaginaba pasando su vida con él. “Creo que mientras uno está enamorado se te puede pasar la vida; yo me siento profundamente enamorada y él también, así que confío en que la vida la vamos a terminar juntos”, había dicho en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

You May Also Like