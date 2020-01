Lara Bernasconi rompió el silencio tras la polémica por el video del cordero

Lara Bernasconi, esposa del empresario textil Federico Álvarez Castillo, rompió el silencio respecto al escandaloso video que comenzó a circular en las últimas horas en el que un cordero es arrojado desde un helicóptero hacia la pileta de su casa en José Ignacio.

Lo hizo esta mañana a través de un mensaje de audio enviado a Andrea Taboada, panelista de “Los ángeles de la mañana”. “Lo único que tengo para decir es lo que le dije a todo el mundo, a nosotros nos tiraron un cordero muerto a nuestra pileta“.

Además, la exmodelo se defendió de quienes los criticaron porque se escuchaban risas en la filmación. “Hay gente que reacciona riéndose, algunos se ríen de los nervios, podés tener muchas reacciones“, sostuvo.

Sin embargo, señaló que “nadie se rió” de la situación. “Estábamos sorprendidos como todo el mundo, tenemos la conciencia súper tranquila, sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida“, dijo.

Sobre el final, aseguró que desconoce qué motivó este episodio. “No sabemos quién fue, si fue una broma, o alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea, no tengo más para decir“, cerró.

La versión se condice con la de Álvarez Castillo, dueño de Etiqueta Negra que, a través de Instagram, rechazó cualquier relación con el incidente y dijo que se trató de un “hecho de vandalismo” y “un acto aberrante”. (La Nación)

