Las chances de que Torreira llegue a Boca: cuál es la situación

Lucas Torreira sorprendió a todos con sus declaraciones en las que manifestó su intención de jugar en Boca. El principal interrogante pasa por saber cómo podría llegar a ser la negociación por el mediocampista cuyo pase pertenece a Arsenal y está a préstamo en Atlético de Madrid.

La cesión con el conjunto colchonero es hasta el 30 de junio (la opción de compra es de 20 millones de euros) y a partir de allí le quedarán dos años más de contrato en el club inglés. Si bien es del agrado del Consejo de Fútbol, en el “Xeneize” saben que no tienen forma de poder pagar su pase.

El propio Torreira reconoció que la única alternativa sería un préstamo: “Ojalá que los equipos puedan encontrar una solución, porque me lo merezco”, declaró a ESPN tras haberle pedido a su representante que intente sacarlo de Europa a raíz de la reciente muerte de su madre por coronavirus.

“Todo depende de Arsenal y cómo se comuniquen entre los clubes a ver si llegan a un acuerdo”, deslizó. Además, agregó: “Mi decisión no pasa en absoluto por el dinero, esto está más que claro. Si quisiera ganar plata me quedaría allá, donde tengo muchas ofertas y opciones no me van a faltar”.

LA RELACIÓN DE TORREIRA CON RIQUELME

El mediocampista reconoció que se comunicó con Román después de la eliminación del Xeneize frente a Santos en las semifinales de la Copa Libertadores. “Le mandé un mensaje para animarlo, pero más allá de eso y de varias charlas que ya había tenido no hubo contactos por esta situación”, indicó.

LO QUE PIENSA DEL DINERO Y EL SUEÑO DE LLEGAR A BOCA

El jugador expresó que “el fútbol se convirtió en una lucha por protagonismo y dinero”. Sobre esto, añadió: “Muchas veces nos olvidamos de tantas cosas. Hace tiempo que lo pienso. Me quiero sentir querido, contenido, amado y respetado. Soy feliz con lo que tengo, con venir a mi pueblo de 25 mil personas”.

Con respecto a sus objetivos, fue muy claro. “Me gané todo a base de trabajo y sacrificio. Llegué a jugar un Mundial y nadie me regaló nada. La plata te da placeres cortos que no disfrutás. Busco estar cerca de los míos, que me necesitan. Somos seis hermano y soy una pieza importante de la familia”, cerró.

EL CUPO DE EXTRANJEROS ES OTRO TEMA A TENER EN CUENTA

En la actualidad se permite tener seis futbolistas extranjeros en el plantel y cinco en cancha: el “Xeneize” cuenta con Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa. El inconveniente sería el retorno de jugadores a préstamo y la posible llegada de alguno que ocupe el cupo.

Fuente: TyC Sports

