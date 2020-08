Las cinco peores derrotas de Messi en Barcelona

Si un año antes lo del estadio Olímpico había sido escandaloso, qué decir de lo ocurrido ante Liverpool en la semifinal revancha de la Champions 2018/2019. Pasó a la historia como “El desastre de Anfield”. Y ciertamente lo fue en la medida que Barcelona no supo defender el 3-0 logrado en el primer partido y perdió con una distracción de equipo amateur que posibilitó el cuarto y decisivo gol de los ingleses. El lateral Trent Alexander-Arnold se apuró en la ejecución de un tiro de esquina y el belga Divoc Origi se anticipó a una defensa dormida para el delirio de los “Reds” cuando faltaban once minutos para el final.

You May Also Like