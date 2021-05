Las dietas veganas no garantizan una mejor salud cardiovascular, sostiene un informe

“Lo que sabemos hoy, es que todavía no sabemos lo suficiente”, señaló a Télam el doctor Gonzalo Díaz Babio, médico cardiólogo de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y destacó que “todavía no hay evidencia suficiente que asocie a las dietas veganas con una menor tasa de infartos o eventos cardiovasculares”.

Un trabajo de la Universidad de Cambridge, publicado en “The Journal of Nutrition, sostuvo que la evidencia científica existente acerca del impacto de la dieta vegana sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) no permite confirmar que esta clase de patrón de alimentación aporte beneficios significativos en ese sentido.

You May Also Like