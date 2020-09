Las duras críticas de Julián Serrano al Gobierno por las nuevas medidas

Por último, el influencer pidió perdón a sus seguidores por publicar tantos mensajes vinculados a cuestiones políticas y explicó: “ para mí, en este momento, el que calla otorga. No me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre “. Y cerró: “ Hoy nos vamos a dormir 35% mas pobres. Buenas noches “.

Perdón gente si meto muchos tweets relacionados a la política, pero para mí, en este momento el que calla otorga.. no me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre.. perdón, me dejo llevar.. En días temas nuevos

Al poco tiempo, el joven se volvió tendencia en Twitter y siguió con sus mensajes. “ Gente que dice que twitteo estas cosas porque ‘garpa’, me deshago por acá porque hace años veo cómo los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza para nada “, indicó.

Y lejos de dejar el tema atrás, Serrano continuó, claramente indignado: “ Esto es indefendible hermano. Literalmente este país se va a la mierda “. “ ¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200. y me decían pelotudo a mi “, recriminó a los usuarios.

