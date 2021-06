Las grandes sorpresas de la primera jornada del evento más importante de la industria de los videojuegos: E3 2021

La sorpresa sin embargo llegó al final, con el anuncio de Avatar: Frontiers of Pandora. El juego está inspirado en la película de James Cameron y según se pudo ver en el video conceptual, parece ser un título que aprovechará a fondo la tecnología de la última versión de Snowdrop -el motor gráfico propietario de Ubisoft- para dar lugar a un mundo abierto ambientado en el planeta Pandora del film. La jugada no es azarosa: la secuela de Avatar -llamada simplemente Avatar 2- llegará también el año próximo, por lo que es posible vislumbrar un lanzamiento en tándem con el estreno cinematográfico. No tiene una fecha de salida definida, pero se sabe que llegará durante el año que viene para PC y consolas de nueva generación.

