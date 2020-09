Las Kardashians anuncian el fin de su ‘reality’ tras 14 años

El programa “Keeping Up With the Kardashians”finalizará a comienzos de 2021.

Keeping Up with the Kardashians es un reality show que se estrenó en el canal E! el 14 de octubre de 2007 y que emitirá su última temporada en 2021.

El programa documenta la vida cotidiana de la familia Kardashian/Jenner, formada por Kris Jenner y sus hijas e hijo Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

En el día de ayer Kim, Kris y Khloe publicaron en sus cuentas de Instagram que como familia decidieron ponerle fin a KUWTK, agradeciendo a sus fans, a E!, a Ryan Seacrest y Bunim/Murray por creer en ellos en la realización del show. El comunicado fue firmado por Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall, Kylie y Scott Disick.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial“, comentaron.

“Estamos más que agradecidos con todos ustedes, que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos que hemos tenido“, agregaron.

Por su lado, Kim aseguró: “Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que jugaron un papel importante en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre“.

Comentarios

comentarios