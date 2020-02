“Las low cost no pueden competir en pie de igualdad con Aerolíneas Argentinas”

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, aseguró hoy que en el mercado aéreo no se ve como “una amenaza” a las empresas low cost y explicó que por la densidad de rutas y tráfico que opera la línea de bandera las de bajo costo “no pueden competir en un pie igualdad” con la compañía estatal.

“Hoy no vemos que las low cost estén invirtiendo y creciendo en la región, por lo que no lo vemos como una amenaza”, dijo Ceriani en una entrevista con Télam y agregó que “de todas maneras, en lo que confiamos mucho es en el producto que ofrecemos, en las conexiones, que las low cost no pueden ofrecer y en el tipo de operaciones que hacemos nosotros”.

Explicó que en esas operaciones “es muy importante el avión Embraer, porque es un avión que permite una flexibilidad para operar rutas que no son tan densas y que las low cost no pueden hacer porque tienen aviones más grandes, con lo cual en el mercado argentino tenemos ventajas comparativas muy grandes con respecto a las low cost”.

“Y además, tenemos una densidad de rutas y de tráfico que las low cost no tienen y hoy, por eso, no pueden competir en un pie de igualdad con Aerolíneas”, destacó.

En cambio, aclaró que “sí nos pueden perjudicar al generar tarifas de dumping que pueden afectar las cuentas y para eso se estudiará en su momento algún tipo de regulación para evitar esa situación. Pero hoy no lo vemos como una gran preocupación porque no hay inversiones que se estén anunciando por parte de las low cost en Argentina”.

Ceriani apuntó que estudian las medidas que se implementaron, similares a las de las low cost, y remarcó que están “viendo si realmente eso genera o no beneficios a la compañía. Hay opiniones encontradas y lo estamos revisando para ver si se justifica o no. Seguramente hay cosas que si y otras que no”.

“Probablemente sea mejor cobrar una tarifa un poco más normal y ofrecer los beneficios que se ofrecían tradicionalmente, que cobrar una tarifa económica que puede ser percibido por el pasajero de manera negativa”, concluyó Ceriani.

