Las medidas para “convivir con el coronavirus” que aprobó España

No llevar puesta la protección o no respetar la distancia en espacios cerrados conllevará una multa de 100 euros, algo que hasta ahora no estaba regulado.

De carácter general, el barbijo o tapabocas seguirá siendo obligatorio en la vía pública o espacios cerrados cuando no sea posible mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, y en el transporte público, así como privado cuando las personas no conviven, según el decreto que deberá ser validado por el Parlamento.

