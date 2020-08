Las mujeres siguen liderando el trabajo popular con el servicio comunitario

– 41.655, en tareas de “transporte y almacenamiento” (mensajería, traslado de pasajeros, fletes, delibery, etc); 29.178 en “agricultura familiar y campesina” (agricultura, viveros, pesca, ganadería, etc).

“Hay una mayoría de mujeres y esto tiene que ver con la feminización del trabajo sin derechos; su enorme presencia está en las tareas comunitarias, que son actividades históricamente no reconocidas y que pesan sobre los hombros de las mujeres y no de los hombres”, reflexionó en diálogo con Télam la directora del Registro Nacional de Efectores Sociales, Sonia Lombardo.

You May Also Like