Las opciones de Russo para reemplazar a Tévez y Cardona

Carlos Tévez y Edwin Cardona no pudieron terminar la práctica que realizó el plantel de Boca esta mañana y encendieron las alarmas de cara al Superclásico ante River en La Bombonera el próximo domingo desde las 18 por la quinta fecha de la Copa Liga Profesional 2021 . Ante este panorama, el entrenador Miguel Ángel Russo comienza a pensar alternativas en caso de no poder contar con los dos futbolistas.

