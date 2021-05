“Las personas celíacas consumen alta cantidad de alimentos ultraprocesados”

“Las personas celíacas consumen alimentos sustitutivos sin gluten y optan cada vez más por las harinas, galletitas, amasados y pastas, sin importarles que son productos altos en azúcares, sodio, grasas y no tienen la misma cantidad de fibra que otros alimentos no sustitutivos sin gluten”, aseguró este martes a Télam la médica nutricionista María Rosa Bertella , quien forma parte del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

