Las presuntas coimas de Leopoldo Luque al entorno de Diego Maradona antes de su muerte

La investigación por la muerte de Diego Armando Maradona continúa revelando detalles desconocidos y polémicos del entorno que rodeaba al astro en el último tiempo antes de su muerte.

Los fiscales de San Isidro que investigan el presunto homicidio culposo de Maradona analizan mensajes, audios y recibos de transferencias bancarias que demostrarían que parte de los empleados del Diez le habrían cobrado un retorno de su sueldo a Leopoldo Luque, el médico de Diego.

En la conversación que publicó Infobae, se puede leer a Vanesa Morla, hermana de Matías Morla y esposa de Maximiliano Pomargo, asistente de Diego, preguntándole a Luque: “Doctor, ¿dónde busco mi torta?”. Entonces, el médico le responde: “Agarré tu plata pero la fui gastando durante el día. No tengo toda tu plata. Si vos querés te transfiero. Pásame tu cuenta y listo”.

Según el sitio, Vanesa aceptó que el presunto retorno de 20 mil pesos sea a través de una transferencia, que se realizó el 17 de enero de 2020 a las 14.43 a una cuenta del Banco Santander a su nombre.

Incluso Luque da a entender que su esposa se enojaría si se enterara del supuesto retorno: “Cuando le cuente que de esa plata te tengo que dar a vos no me va a creer, bueno no importa. Quedamos así, lo busca mañana mi mujer”. Y la hermana de Matías Morla le retruca irónica: “Cuando vea que se queda 180 y me da 20 va a decir esta piba es una capa total. Es la capa de las capas. Por favor Luque, por favor…”.

De acuerdo a Infobae, la fiscalía cree que este tipo de transacciones se realizaron de forma constante mes a mes hasta octubre, un mes antes de la muerte de Diego, ocurrida el 25 de noviembre. (Ciudad Magazine)

