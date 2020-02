Las primeras imágenes de la filmación de “Matrix 4”

Matrix 4 comenzó su filmación en San Francisco, California, Estados Unidos. El estreno del filme está previsto para mayo de 2021.

Desde cuentas de fanáticos del protagonista Keanu Reeves se han publicado las primeras imágenes del backstage de la filmación. En estos clips, al actor se lo ve junto a la directora Lana Wachowski y parte del equipo en las calles de la ciudad californiana.

Reeves luce con un look desaliñado con pelo largo y un gorro de lana, muy distinto a la imagen de “Neo”.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t