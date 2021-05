Las protestas y los reclamos nacen en Jerusalén, pero los bombardeos azotan Gaza

Y en este punto, los palestinos no están solos. Cada vez que el conflicto se concentra en la Explanada de las Mezquitas, la reacción del mundo musulmán es inmediata y, con ella, la de la ONU, la del Vaticano e incluso de potencias internacionales aliadas de Israel que no quieren que el conflicto sobrepase las fronteras actuales.

No es la primera vez que las protestas palestinas y los enfrentamientos de civiles con la policía comienzan en Jerusalén o incluso en ciudades de mayoría árabe en Israel, pero la escalada se termina dirimiendo con una confrontación -siempre asimétrica- entre el ejército israelí y las fuerzas políticas y armadas palestinas de la Franja de Gaza. Esto no se debe a un cálculo coyuntural ni inocente.

