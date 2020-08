Las provincias imponen fuertes multas tras sancionar a más de cien mil infractores de la cuarentena

En Paraná, desde junio es obligatorio usar barbijo para circular y quien no lo tenga es pasible de multas que rondan los $6.000. En Concepción del Uruguay existen multas de hasta 5.000 litros de nafta súper (unos $270.000) a quienes no usen mascarilla, mientras en Concordia se aplican multas de hasta $900 que puede ser compensada con insumos sanitarios.

La Rioja impuso, a través de la Ley 10290/2020, sanciones desde 5 mil pesos por no usar barbijo a 200 mil por violar el aislamiento. Quienes no acaten las disposiciones en el ingreso, tránsito y permanencia en la provincia tendrán multas de 50.000 a 500.000 pesos.

