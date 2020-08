Laurita Fernández habló del escándalo con Nacha Guevara

Laurita Fernández habló del escándalo que se armó en el Cantando 2020 luego de que Nacha Guevara le diga que “tenía una larga lista de hombres en su historial” y la ofenda, por lo que la increpó y la trató de “desubicada” en vivo. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la conductora de El Trece dio su descargo y enfatizó que el comentario de la jurado no le causó nada de gracia.

“Se vivió un momento muy tenso en el piso“, le dijo la cronista Maite Peñoñori a la bailarina, que respondió: “Es que sí, fue muy incómodo, a parte ¿por qué? Se equivocó con el nombre de mi ex y quiso enmendar su error atacándome a mi con un chiste que no fue chiste“.

En un contexto de lucha feminista, un episodio de agresión en un programa tan visto que se emite en pleno prime time genera ruido, y es por este motivo que la actriz remarcó la actitud despectiva que tuvo Nacha.

“Alguna que otra cosa la podés dejar pasar, pero tampoco le voy a dejar que me diga lo que se le canta, menos de mujer a mujer, menos ahora, si me lo decía hace 10 años te lo puedo entender, pero en 2020 eso no es chiste“, sostuvo la mujer que está recomponiendo su relación con Nicolás Cabré.

En esa misma línea, Laurita reveló qué fue lo que la hizo saltar en defensa propia, reconociendo que le salió “el barrio” de adentro.

“No es una ofensa lo que dijo, pero querer usarlo como ofensa es lo que está mal, y sí, me salió el Mataderos de adentro, el ‘eh, qué te pasa’, el barrio de adentro con todo. Pero bueno, necesite acercarme porque no podía creer que estaba escuchando eso“, explicó la artista.

Recordemos que la punta de lanza por la que se desató el escenario de batalla en pleno programa fue porque Nacha manifestó que llegó “cansada” a la performance de Agustín Sierra, quien quedó entre los últimos, dado que esperaba ver “algo que la motive más”.

Fue entonces cuando Fernández intervino, y como un gesto empático a favor del actor, le dijo a la jurado que “ellos no tenían la culpa del orden en que se presentan”, causando así la molestia de Nacha y las declaraciones posteriores que la terminaron enfureciendo.

“Muchas veces hacemos comentarios a favor de los participantes y a veces reforzamos la idea del jurado, es parte de nuestro trabajo también, pero yo dije eso porque si yo si hubiera sido participante y me decían que estaban aburridos, les hubiera contestado lo mismo, que no tengo la culpa de que me hayan puesto a lo último y ya estén cansados“, aseguró la rubia en la nota con LAM.

“Creo que se equivocó, se enrolló y quiso enmendar el error atacándome a mi, que no tenía motivo para hacerlo. Cuando me pidió disculpas dije ‘bueno, ok’, y después me dijo que no tenía sentido del humor y dije ‘no, bueno pará’“, expresó indignada.

“A mí me han dicho cosas muy dolorosas en la pista. Hay cosas que son dolorosas cuando son de mujer a mujer, y me gusta que quien se siente ofendido, lo diga. Tanto se habla del género, de la lucha, hay que empezar a tratarnos mejor y empezar a aplicarlo, a levantar la mano cuando algo no da. Hace diez años me hubiese callado, me hubiese apichonado, me hubiese puesto mal en mi casa. Pero para mi ya no va más, no tengo más ganas de que se diga cualquier cosa, y menos en un programa en el que estoy trabajando y conduciendo. Me ha pasado con otras participantes que vi que les dijeron cosas así y se quedaron calladas y me dio cosa, y me arrepiento no haber alzado la voz por esa persona en ese momento“, remató a corazón abierto. (Exitoina)

