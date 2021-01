Lautaro Martínez, cerca de renovar con el Inter

El ex Racing tiene un vínculo firmado con el conjunto de Milan hasta 2023. No obstante, el “Beto” Yaqué y Rolando Zárate, los representantes del futbolista bahiense, llevan varios meses negociando por una mejora de contrato y extensión con el club. Luego de idas y vueltas, el medio Calciomercato.it informó que llegaron a un acuerdo que se firmaría la próxima semana .

