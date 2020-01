Le dejó un cartel a su vecino y se hizo viral: “Para la persona que toca”

El viral del momento no es un video adorable sobre un gato obeso ni un burrito que pone cara de perrito es una situación que se podría dar en cualquier edificio del mundo.

El usuario de Twitter Nach Croft realizó un posteo donde cuenta que tiene un vecino que toca el piano y que le dejó una nota en el ascensor. A la vez que subió la imagen de la nota pegada en el vidrio del mismo.

El tuit dice: “Tengo un vecino que toca el piano y siempre que lo hace, quito todo y me pongo a escucharlo, y la otra tarde volvió a tocar, hacia tiempo que no tocaba y me inspiré y le puse esto en el ascensor”.

La nota escrita con fibrón rojo y lapicera negra decía: “Atención: para la persona que toca el piano: ¡Nunca dejes de hacerlo! Tocas de maravilla, suena genial y me encanta escuchar, me alegras el día cuando lo haces”.

A la vez que le pide a los vecino que no quiten el cartel: “Que lo quite la persona cuando lo vea. El cartel no molesta y no cuesta nada alegrarle el día a alguien”.

A partir del momento en que subió el post, se hizo viral. A los pocos minutos ya tenía 3 mil likes. Ahora va por los 18 mil más 3 mil comentarios.

Entre estos muchos usuarios alentaron al joven tuitero, mientras que otros aprovecharon para contar sus propias anécdotas en el hilo viral.

“Tengo a mi hijo pianista. En el edificio todos felices. Y la que vive en el edificio contiguo me dice que es un placer escucharlo, que cuando va al baño lo escucha, y se queda un rato mas, hasta que termina de tocar”, cuenta la usuaria ERHArgentina.

