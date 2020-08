Leo García aseguró que Esmeralda Mitre lo amenazó

El cantante visitó LAM y contó que la actriz se enojó muchísimo cuando el le comunicó que no quería acompañarla en el certamen.

En algunas semanas llega el ritmo en tríos en el Cantando, y ya se está hablando de que figuras serán las que acompañen a los concursantes del certamen. Estos días se había hablado de que Leo García iba a cantar con Esmeralda Mitre.

Sin embargo, el cantante visitó LAM y habló de la posibilidad de entrar al reality: “Se habló de que yo iba a estar con Melina de Piano. Obvio que quiero estar, me re contra ilusioné porque quiero estar al nivel del programa. Es una gran oportunidad para los músicos, que no sabemos cuándo vamos a poder volver a cantarle al público“.

Además, explicó qué sucedió con Esmeralda Mitre: “Esmeralda me había convocado pero yo no había arreglado nada con ella, nunca le confirmé. Nosotros somos amigos, pero ella se re enojó. Me mandó un mensaje diciéndome ‘no vas a participar del certamen’. Yo le expliqué que yo quiero participar del certamen al igual que ella, le dije que me de esa oportunidad y ella me dijo que no iba a entrar, me mandó un mensaje así en mayúsculas“.

“Pasé un mal momento. Ella quería que yo sea parte del trío, pero yo quiero participar. Le dije que no me quería pelear con ella, pero yo quiero recuperar la posibilidad de entrar con Melina“, agregó.

