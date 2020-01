Levantan el programa de Mónica Gutiérrez a menos de un mes de su debut

Crónicas de la Tarde no tuvo el rating esperado y dejaría de emitirse a fin de mes.

A menos de un mes de su debut en la pantalla de eltrece, el canal decidió levantar Crónicas de la tarde, el programa conducido por Mónica Gutiérrez en reemplazo de El Diario de Mariana. La última emisión del ciclo policial sería emitida el 31 de enero, aunque la emisora aún está terminando de definir qué pondrá al aire en esa franja horaria.

Según informa La Nación, el programa llegará a su fin por el escaso rating, que está por debajo del que esperaba la producción (Mandarina). Mientras tanto, la periodista estaría analizando una propuesta del canal de noticias TN, pero aún no tomó una decisión al respecto.

Pese a las grandes expectativas del canal y de la conductora, Crónicas de la tarde comenzó con el pie izquierdo, ya que desde el inicio se habló de una supuesta incomodidad por parte de Mónica, quien prefería hacer un magazine antes que el formato policial que finalmente vio la luz.

Incluso corrieron rumores de su posible renuncia, que provocaron el enojo de Gutiérrez: “Soy una persona muy responsable con el laburo, hace 45 años que trabajo en radio y televisión. Yo no voy a renunciar ni renuncio a un trabajo con el que acabo de empezar. He tenido situaciones en las que he tenido que renunciar por situaciones de fuerza mayor y no he podido. No soy una tilinga que va renunciando por la vida, que tiene problemas de melena y se va ¿Estamos todos locos?“. (Revista Pronto)

