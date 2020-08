Libertadores: día clave para los equipos argentinos

Sin embargo, y más allá que la nueva reunión entre el Gobierno y la AFA será este martes en Casa Rosada, desde las autoridades del fútbol argentino ya saben que los resultados del cónclave serán positivos y que los equipos que vengan de otros países (Bolívar y Guaraní, por Tigre ; San Pablo y Liga de Quito, por River ; Nacional y Estudiantes de Mérida, por Racing ; Delfín y Olimpia, por Defensa ; y Libertad y Caracas, por Boca ) no tengan que hacer una cuarentena de 7, 10 ó 14 días, de la misma manera en que no la deberán hacer los cinco argentinos cuando regresen de sus compromisos en el exterior.

