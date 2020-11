Libro de pases: qué es y cómo funciona la primera red social de jugadores de fútbol

Tras su lanzamiento en 2018, Libro de pases superó los 30.000 usuarios registrados y relanzó su plataforma con nuevo diseño y nuevas funcionalidades. La idea de su creación surgió en el 2013 de la mano de los futbolistas Nicolás Maccari (ex River, Tigre y Platense) y Juan Cruz Gotta (ex Boca, River, Benfica y Real Madrid”) y su madre Sandra Giraudo.

