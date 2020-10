Licitan cinco títulos en pesos para quitar presión a la brecha cambiaria

“Tenemos una brecha cambiaria muy elevada pero también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay 41 mil millones de dólares de reservas. Esa brecha genera expectativa de devaluación que no se condice con el frente externo. Tenemos los instrumentos para continuar la política cambiaria que llevamos adelante y no tener que hacer una devaluación”, afirmó Guzmán días atrás en una entrevista radial.

Este último, llamado bono “dólar linked”, fue el más buscado por el mercado semanas atrás cuando, tras una primera licitación el 6 de octubre, Economía pudo colocar un monto equivalente a US$ 1.766 millones ($136.105 millones), tres veces más que la oferta inicial prevista en US$ 500 millones.

