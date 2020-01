Lío Pecoraro destrozó a Jimena Barón

Lío Pecoraro estalló al darse cuenta que Jimena Barón, que sufrió una descompensación tras un show en Entre Rios, lo bloqueó en las redes. Encolerizado, el periodista fue lapidario con ella y prometió revelar “su otro lado”.

Jmena se descompuso luego del show que brindó en la Fiesta Nacional del Lago en Federación, Entre Ríos. Tras la repercusión y preocupación que rodeó a su figura, la cantante tomó Instagram para llevar tranquilidad. “¡Estoy bien! Tuve un bajón de presión y me costó un poquito recuperarme. ¡Así y todo el show lo hicimos completo (yo andaba ‘turula’ ya en la mitad, pero profesional siempre) (…) Cuando terminó hice cinco pasos sin entender nada al camarín y cuerpo a tierra, al ‘sopi’ patas para arriba, mi presión era inexistente casi”, explicó.

Pero el tema dio un nuevo giro cuando Pecoraro sorprendió a todos en Twitter. “La forra de Jimena Barón me bloqueó. Esta piba no está bien. Cada vez me llegan más cosas. ¡Bye! No voy a poder dormir“, fue el primer tuit lleno de furia del conductor de “El Run Run del Espectáculo”.

Luego, en otro posteo, arremetió: “Ya les voy a contar el otro costado y se va a querer cortar las tetas. Hay una famosa que me contó cómo la conoció y cómo tiene un lado que no se ve. Cuestión de mosca muerta“, advirtió redoblando la apuesta.

Ya les voy a contar el otro costado y se va a querer cortar las tetas. Hay una famosa que me contó cómo la conoció y cómo tiene lado que no se ve. Cuestión de mosca muerta. https://t.co/GZEAFksGQK — LÍOPECORARO (@liopecoraro) January 13, 2020

Con quien también se cruzó “La Cobra”, aunque de una manera mucho más calma y hasta jocosa, fue con Ángel de Brito, quien enterado de lo sucedido con Jimena, publicó un video y escribió: “Se desmayó #LaCobra. Habría ocurrido tras ver la versión de Adriana Aguirre“, expresó el periodista bromeado.

“Angelito es una parte del show. No me desmayé. No manden fruta con algo así hay gente que se preocupa por favor“, le respondió la cantante. “¡Lo sé! Hice un chiste por la versión de Aguirre. ¿Perdiste mi WhatsApp? Jajaja besos“, dijo el jurado del Bailando.

Lo sé! Hice un chiste por la versión de Aguirre. Perdiste mi whap? Jajaja besos https://t.co/LD36tIDr6e — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 13, 2020

A lo que el conductor de LAM le explicó: “Hablando en serio, noto que no viste el programa y está mandando fruta, porque hablamos de Aguirre no de vos! Tené cuidado hay gente que se preocupa”, dijo con una se emojis.

“Sos un ganso acabo de entender el chiste“, tiró tras unos minutos. “Jajajaja el ‘desmayo’ te dejo así”, contestó De Brito.

Angelito es una parte del show. No me desmayé. No manden fruta con algo así hay agente que se preocupa por favor. — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) January 13, 2020

Fuente: Exitoína

Comentarios

comentarios