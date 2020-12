Lio Pecoraro reapareció en televisión tras haber recibido el alta

El periodista pasó momentos muy duros por su enfermedad, pero finalmente pudo regresar a su hogar.

Después de haber estado varios meses internado por leucemia, Lío Pecoraro finalmente pudo regresar a su hogar tras recibir el alta. Como era de esperarse, una de las primeras cosas que hizo fue grabar un mensaje para sus compañeros de El run run del espectáculo, que lo estuvieron acompañando desde el comienzo de su enfermedad.

“Espero que estén muy bien, tengo una muy feliz noticia para compartir con todos ustedes que me acompañan desde el primer día. Estoy en mi casa y muy feliz porque terminamos esta primera etapa del tratamiento que se llama inducción. La semana pasada se me hizo una punción de médula“, empezó diciendo el periodista, y explicó: “La enfermedad mínima residual es negativa, no existe; mi médula está sana y empezó a generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas totalmente sanas”.

“Gracias a cada uno de los que oró por mí, pensó en mí y escribió en mis redes sociales. También gracias al Hospital de Clínicas que tiene un personal que entrega todo lo que tiene de su ser para salvar vidas. A mi familia, amigos y a mi gran compañero Fernando Piaggio que desde el día uno está acompañándome en este proceso”, agregó.

Pecoraro se mostró muy contento porque mucha gente fue a donar sangre al Hospital de Clínicas durante su internación: “Eso es muy valorable porque pueden salvar vidas. Lo mío ya está decretado, ganado y sanado. Y a partir de ahora, disfrutado”.

“Cuando me dijeron que dio negativo, entendí que la guerra estaba ganada y gracias a eso me pude venir a casa. Ahora hay que sostener, fijar lo que todos hemos logrado: que la enfermedad en mi organismo no exista”, concluyó el periodista. (Pronto)

