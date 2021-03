Lío Pecoraro recibirá un trasplante de médula

“En todo este proceso que yo atravesé, y que se enteraron por mi boca lo que me ocurría paso a paso, me parecía sumamente importante poder compartirlo. Acá estamos, este va a ser mi sello definitivo para mi decretado, ganado y sanado que impuse desde el día uno”, aseveró el panelista de “Todas las tardes”.

“Me gusta compartir desde el día uno todo el proceso que me tocó atravesar, y que gracias a todos ustedes, he podido salir adelante y estoy muy feliz por ello”, comenzó el anuncio del periodista de 45 años de edad, para luego detallar cómo viene su tratamiento contra el cáncer.

You May Also Like