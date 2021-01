Lissa Vera apuntó contra Ulises Jaitt por involucrarla en la muerte de Natacha

Tras reemplazar a Gladys “La Bomba Tucumana” en el “Cantando 2020”, Lissa Vera visitó el ciclo de Ángel de Brito y sorprendió al hablar de su amiga Natacha Jaitt, quien fue encontrada muerta el 22 de febrero de 2019 en un salón de fiestas en Benavídez.

En medio del dolor que le provoca recordar a la persona que fue su confidente, la cantante apuntó contra Ulises, hermano de Natacha, quien en un primer momento la involucró en lo sucedido: “Yo no recuerdo si lo conté a esto pero en el momento en que sucedió todo, obviamente yo estaba embarazada y bastante delicada de los sentimientos y demás, yo le mandé un mensaje a Ulises (Jaitt) mientras él estaba en Brasil. Pero cuando llegó, vociferó por todos lados que yo no había aparecido y no había dado la cara”.

“Yo no tenía por qué dar la cara porque yo no había estada ahí. Entonces ahí, es donde armó un circo siniestro a costillas de lo que verdaderamente pasó, que era una desgracia que haya fallecido mi amiga. Y me metió en la bolsa y nunca entendí por qué. Por qué la hija (de Natacha) me insultaba a mí, por qué los ataques eran contra mí. Entonces yo empecé a pensar ‘¿Qué pasa? ¿Quieren armar un circo con esto?’”, agregó angustiada en “Los Ángeles de la mañana”.

Por último reveló por qué cree que Ulises la acusó de ser responsable en la muerte de su hermana: “Garpa mi cara que digan ‘Van a meter presa a Lissa Vera por cómplice de algo’ . Me pareció un disparate. No quería pensar eso, pero a la distancia, lo pienso“. (Diario Show)

