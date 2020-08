Lizardo Ponce se olvidó la letra de “La Cobra”

“No sé qué me pasó. Estaba nervioso y nunca me había pasado de olvidarme la letra. Perdón, mil disculpas“, dijo mirando a su compañera y a su coach.

Lizardo había preparado “La Cobra”, el hit de Jimena Barón. Y había hablado con ella hasta minutos antes de salir al aire. “Me tiró mucha buena onda desde que se enteró de que iba a cantar este tema. Y me mandó un video con algunos tips. La verdad es que me ayudó mucho”, contó el participante.

