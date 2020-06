Lizy Tagliani cerró su peluquería

Fueron doce años de trabajo, primero como anónima, y luego ya como dueña de una marca que ganó a fuerza de carisma y dedicación. Lizy Tagliani anunció en las últimas horas que, debido a las dificultades económicas ocasionadas por la cuarentena obligatoria que impide el trabajo de este tipo de comercios, su salón debió cerrar sus puertas.

Desde la implementación del aislamiento para evitar la propagación del COVID-19, las peluquerías del AMBA no pudieron reabrir y actualmente se desconoce cuándo lo harán. Por eso, el local By Lizy Tagliani Estilistas, ubicado en la calle Vicente López, en Recoleta, debió bajar su persiana definitivamente.

A través de un emotivo video junto a sus empleados, la conductora contó la triste noticia en su cuenta de Instagram. “Pronto haremos algo nuevamente…“, prometió Tagliani. “A no bajar los brazos. Siempre se puede volver a empezar…”, los alentó.

Cuando la actriz se hizo famosa, les dio el 50 por ciento de la peluquería a sus empleados para que siguieran el negocio. Pero en abril todo se complicó porque debían renovar el alquiler del local y el dinero no alcanzaba. Hace un tiempo Lizy contaba: “Empecé a trabajar de peluquera en el 93 porque sabía que era un oficio en el que iba a poder crecer siendo quien soy. Veinticinco años, al no tener otras posibilidades de trabajo salvo la calle, busqué una ocupación en la que mi forma de ser fuera un plus y no una contra“.

